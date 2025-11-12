Jeanine Áñez recuerda los seis años de su asunción a la Presidencia y afirma que “volvería a hacerlo”

La expresidenta Jeanine Áñez recordó este miércoles que hace seis años, un 12 de noviembre como hoy, asumió la Presidencia de Bolivia en medio de la crisis institucional de 2019. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que no se arrepiente de esa decisión y que “volvería a aceptarla”, pese a la persecución política que, según dijo, la mantuvo privada de libertad por casi cinco años.

“El 12 de noviembre de 2019 asumí la Presidencia de Bolivia en consideración del estado de necesidad y la activación de la sucesión constitucional”, escribió Áñez en su cuenta de Facebook, recordando que en ese momento Evo Morales había renunciado y salido del país tras el conflicto postelectoral provocado por el fraude electoral.

La exmandataria señaló que su decisión garantizó la continuidad democrática y permitió la convocatoria a nuevas elecciones en 2020, y añadió que mantiene su fe en que el próximo Gobierno, que será elegido en las urnas en 2025, conduzca al país hacia “la reconciliación, la libertad y la justicia”.

El texto de la expresidenta de Bolivia se da a casi una semana de que haya recuperado su libertad, después de permanecer casi cinco años en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz.

