Áñez llega a Trinidad: "Jamás voy a arrepentirme de aquello que hice cuando mi país lo necesitaba"

Poco después del mediodía de este domingo, la expresidenta Jeanine Áñez hizo un emotivo retorno a su tierra natal, Trinidad, Beni, poniendo fin a un periodo de casi cinco años de reclusión en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz. Su llegada al aeropuerto fue un evento cargado de emoción, donde fue recibida por decenas de seguidores, familiares y amigos que se congregaron para darle la bienvenida.

Los asistentes, que portaban poleras blancas y la bandera de Trinidad, crearon un ambiente festivo y de apoyo. A la exautoridad se le entregó un simbólico sombrero de saó, mientras una banda amenizaba el momento al ritmo de la tradicional tamborita.

Al descender del avión, en el que viajó acompañada de sus dos hijos, Áñez alzó en alto la bandera de Bolivia. Visiblemente emocionada, compartió sus primeras palabras con su gente. "Muchísimas gracias de todo corazón. Yo, muy emocionada y contenta de volver a estar en mi tierra después de tanto tiempo. Que Dios los bendiga siempre", expresó entre abrazos y felicitaciones.

Áñez llega a Trinidad. FOTO/Sharckmann @APGNoticiasBo

Con el corazón en la mano, y luego de lo que describió como un tiempo de "hostigamiento", Áñez reflexionó sobre su experiencia y el porqué de sus decisiones políticas.

"Voy a estar con mi gente, con mi familia. Estoy muy emocionada y agradecida con Dios por la resiliencia, por darme la tranquilidad que en momentos difíciles uno la necesita, por darme paz en mi corazón porque él sabe de que todo lo que hice lo hice por mi país", afirmó.

La expresidenta también se dirigió a sus hijos, reconociendo el costo que su reclusión tuvo en ellos, pero reiterando su postura:

"Debo decirles también que jamás voy a arrepentirme de aquello que hice en su momento cuando mi país lo necesitaba. Evitamos una guerra civil y creo que eso me hace sentir con la conciencia muy tranquila," sentenció.

Áñez llega a Trinidad. FOTO/Sharckmann @APGNoticiasBo

También rememoró su detención, calificándola como una "noche dantesca, esa noche aciaga donde el monstruo me buscó, a una mujer vulnerable", y agradeció el apoyo incondicional que recibió: "Yo les agradezco con mi corazón a mis hijos, a mi familia porque ellos siempre estuvieron a mi lado. A mis amistades que todo el tiempo no me hicieron faltar cuñapé, queso, charque, eso que a nosotros los benianos nos gusta tanto..."

Tras el cálido recibimiento, se conoció que el próximo acto de la expresidenta en la capital beniana será una misa en la catedral trinitaria, un momento de acción de gracias y recogimiento. Áñez reconoció que necesitará un tiempo para "ubicarme de nuevo porque estar encerrada durante tantos años pues no es nada fácil".

Finalizó su intervención con un mensaje de esperanza y agradecimiento: "Que Dios los bendiga siempre, que de hoy en adelante no vuelvan a suceder todas estas cosas... A mis abogados porque a pesar de la adversidad, ellos fueron consecuentes."

