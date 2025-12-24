La Nochebuena en Santa Cruz se vive con tradición, cariño y sabores que se transmiten de generación en generación. En un recorrido por el Mercado Abasto de Santa Cruz, muchas familias compartieron con nosotros sus secretos culinarios y sus planes para la cena navideña.

Para muchos, el ingrediente principal de una buena cena no está en la receta, sino en la forma de cocinarla. “El principal secreto para que tu cena te salga linda es hacerlo con amor. Le das cariño a lo que haces y lo demás sale rico”, señaló una de las personas consultadas.

Entre los platos más esperados destacan el chancho al horno, la picaña y el pavo, acompañados de choclo, papa, ensaladas y arrocito blanco. Algunos cocineros se adelantan al trabajo y preparan las carnes un día antes con vinagre, vino y condimentos especiales para que el sabor quede perfecto.

“Vamos a hacer un pollito relleno, pero está caro. No es como al horno, con choclitos, su papita y su ensalada”, comentó otro ciudadano, mientras detallaba los acompañamientos que no pueden faltar, como la ensalada rusa y el tradicional arroz.

Al final, el mensaje se repite entre todos: que nadie se quede sin una mesa en Nochebuena. “Ojalá todos podamos cenar. A veces uno puede servirse un plato, pero hay personas que no pueden. Por eso hay que agradecer y compartir”, reflexionó un vecino.

