Valda: “El fallo del TSJ demuestra que en 2019 no hubo golpe, sino sucesión constitucional”

El abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, Jorge Valda, destacó este jueves el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al señalar que la resolución “desmiente la narrativa del golpe” y ratifica que en 2019 se produjo una sucesión constitucional que correspondía.

Valda indicó que no descartan tomar acciones legales y recordó que ya se han presentado recursos ante tribunales internacionales, donde esperan que se determinen responsabilidades por los daños ocasionados a Áñez y a otros presos políticos del país.

Respecto a los demás procesos que enfrenta la exmandataria, el abogado explicó que ahora corresponde que estos sean tratados por la Corte Suprema de Justicia, mediante un juicio de responsabilidades en su calidad de expresidenta.

“De los cuatro casos (Sacaba, Senkata, Empresa Boliviana de Alimentos y Préstamos Financieros), ella será juzgada a través de la Corte Suprema de Justicia, siempre que los miembros de la Asamblea Legislativa lo aprueben por dos tercios y remita el proceso a juicio de responsabilidades”, precisó.

Valda aclaró además que, con el fallo del TSJ, el caso denominado ‘Golpe II’ quedó anulado y Áñez fue absuelta de manera definitiva.

“La decisión del TSJ ya no es sujeta de apelación ni de revisión”, afirmó.

Tras casi cinco años privada de libertad, Jeanine Áñez recuperará su libertad este jueves y saldrá del penal de Miraflores, donde desde tempranas horas se ha concentrado una multitud para presenciar su salida.

