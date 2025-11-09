Edgar Morales Mamani, militar aymara y exprecandidato del PDC, asume el Ministerio de Trabajo

El nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció este domingo la designación de Edgar Morales Mamani como el nuevo Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Morales, un militar aymara originario de la ciudad de El Alto, asume una cartera clave con un activo y reciente historial político.

La designación se da en un momento en que Morales Mamani mantiene un perfil político notable dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), según reporta ABI.

De la candidatura a la destión

Antes de su nombramiento ministerial, Morales fue una figura recurrente en la política reciente:

Dúo presidencial: El ahora ministro fue precandidato a la presidencia por el PDC, proponiendo una fórmula que llamó la atención al ser acompañado por el menonita cruceño Johan Friesen.

Candidato plurinominal: También postuló sin éxito a una diputación plurinominal.

En su rol político, el militar de origen alteño se había enfocado en exponer su proyecto para la nación, destacando su compromiso con la situación nacional y asegurando contar con un plan detallado para solucionar los problemas económicos del país. Su campaña lo llevó a realizar constantes visitas para exponer sus propuestas a la ciudadanía.

El nombramiento de Morales Mamani como ministro de Trabajo se produce en un momento crucial para la gestión de Paz, posicionándolo como una figura relevante que pasa de la disputa electoral a la gestión ejecutiva de una cartera fundamental para el desarrollo social y económico de Bolivia.

