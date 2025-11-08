Los "ca...jazos" de Rodrigo Paz marcan un discurso encendido y emotivo en su posesión presidencial

El discurso de posesión del presidente Rodrigo Paz ante la Asamblea Legislativa Plurinacional no pasó desapercibido. Con un tono enérgico, directo y cargado de emoción, el nuevo mandatario repitió en varias ocasiones la palabra “carajo”, expresión que utilizó para subrayar su compromiso con el país y su indignación frente a las desigualdades sociales.

En distintos pasajes de su intervención, Paz combinó pasión política y lenguaje coloquial, generando reacciones entre el público en la Asamblea Legislativa. Algunos lo interpretaron como una muestra de autenticidad y carácter; otros, como un mensaje contundente de ruptura con los discursos tradicionales.

Estas son las frases de su discurso:

“Este es el país que nos dejaron. ¿Qué carajo hicieron con tanta bonanza, por qué hay gente, familias que no tienen qué comer?”

“Por la patria, de esta, carajo, vamos a salir de esta, acuérdense.”

“Bolivia, Bolivia, Bolivia, carajo, viva Bolivia.”

“¡Viva la patria, carajo! Dios bendiga la patria.”

Con estas expresiones, el presidente reforzó su mensaje de unidad, esperanza y recuperación de valores, apelando a la emoción popular y al sentido de pertenencia nacional.

