Política

Los "ca...jazos" de Rodrigo Paz marcan un discurso encendido y emotivo en su posesión presidencial

Con estas expresiones, el presidente reforzó su mensaje de unidad, esperanza y recuperación de valores, apelando a la emoción popular y al sentido de pertenencia nacional.

Hans Franco

08/11/2025 17:27

Foto: El presidente Rodrigo Paz en su discurso ante la Asamblea Legislativa (ABI)
La Paz

Escuchar esta nota

El discurso de posesión del presidente Rodrigo Paz ante la Asamblea Legislativa Plurinacional no pasó desapercibido. Con un tono enérgico, directo y cargado de emoción, el nuevo mandatario repitió en varias ocasiones la palabra “carajo”, expresión que utilizó para subrayar su compromiso con el país y su indignación frente a las desigualdades sociales.

En distintos pasajes de su intervención, Paz combinó pasión política y lenguaje coloquial, generando reacciones entre el público en la Asamblea Legislativa. Algunos lo interpretaron como una muestra de autenticidad y carácter; otros, como un mensaje contundente de ruptura con los discursos tradicionales.

Estas son las frases de su discurso:

“Este es el país que nos dejaron. ¿Qué carajo hicieron con tanta bonanza, por qué hay gente, familias que no tienen qué comer?”

“Por la patria, de esta, carajo, vamos a salir de esta, acuérdense.”

“Bolivia, Bolivia, Bolivia, carajo, viva Bolivia.”

“¡Viva la patria, carajo! Dios bendiga la patria.”

Con estas expresiones, el presidente reforzó su mensaje de unidad, esperanza y recuperación de valores, apelando a la emoción popular y al sentido de pertenencia nacional.

 

