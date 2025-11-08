Gutiérrez a Cronenbold: "Si Oriente gana, que cubra una planilla acá; si triunfan, les pago a ellos"

A un día del clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming, programado para este domingo desde las 15:00 en el estadio Real Santa Cruz por la Copa Bolivia, el socio albiverde Gustavo Gutiérrez lanzó un desafío que encendió la previa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gutiérrez retó públicamente a Mario Cronenbold, dirigente y simpatizante de Blooming, a una apuesta poco común:

Se aprovecha los medios para ver si acepta apuesta (Cronenbold) de pagar una planilla de sueldo por otra, es decir que si gana Oriente él paga una planilla de sueldo a los jugadores y si gana Blooming yo pago una planilla de sueldo a ellos (Blooming). La cancelación se estaría haciendo el día lunes. Si le llega el mensaje que responda, expresó el socio de Oriente Petrolero a los medios de comunición a un dia del clásico cruceño contra Blooming

El socio orientista aseguró que la cancelación se haría el lunes posterior al encuentro y pidió a Cronenbold responder al reto. La propuesta se da en medio de la expectativa por un nuevo clásico cruceño, donde ambos equipos buscan consolidar su clasificación en la Copa Bolivia y, al mismo tiempo, mantener el orgullo en una de las rivalidades más intensas del país.

