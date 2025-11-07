TEMAS DE HOY:
Deportes

Turquía arresta a 17 árbitros por apuestas de fútbol y sospecha de amaño de partidos

La Fiscalía ha explicado que dado que los árbitros son servidores públicos, se está investigando el valor de la apuestas y se está comparando los ingresos oficiales.

EFE

07/11/2025 17:46

Foto: Internet, imagen referencial.
Turquía.

Un total de 19 personas, 17 de ellas árbitros de fútbol, han sido arrestadas este viernes en Turquía como sospechosos de haber participado en apuestas que pueden estar relacionadas con el amaño de partidos.

Los otros dos detenidos son el presidente de un club de la Superliga (la primera división turca) y un expresidente.

La Fiscalía ha explicado que dado que los árbitros son servidores públicos, se está investigando el valor de la apuestas y se está comparando los ingresos oficiales de los árbitros con otras ganancias, así como sospechas de amaño de partidos que vulneran la legislación deportiva.

Los diecinueve arrestos se han producido en 12 provincias del país, y hay otras dos órdenes de detención contra personas que están en el extranjero.

Esta investigación de la Fiscalía ha comenzado después de que la Federación turca de Fútbol (TFF) informara de que 371 árbitros habían participado en apuestas legales de fútbol.

La TFF ya suspendió el pasado viernes a 149 colegiados y asistentes por participar en apuestas.

La Federación ha iniciado una investigación a gran escala, anunciando que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas de apuestas y que 152 estaban apostando activamente en las competiciones, lo que vulnera las normas de la Federación pese a que, en principio, no se trata de apuestas ilegales.

Medios deportivos publicaron ayer 45 delegados de partido de la Federación, el 20 % del total, han presentado su dimisión por participar en apuestas deportivas.

La TFF ha prometido erradicar el fenómeno y ha matizado que no hay indicios de una organización específica de apuestas que influya en los resultados.

La federación también ha asegurado que hay futbolistas involucrados en apuestas y que se va a investigar a 3 700 jugadores.EFE

