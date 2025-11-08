Imágenes fuertes: Joven boliviana murió tras caer de un edificio en Buenos Aires

La muerte de Matilda Lily López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años, ha generado conmoción tras difundirse un video que muestra el momento en que cae desde el balcón de su departamento en San Telmo, Argentina.

La estudiante de la Universidad de Buenos Aires falleció el pasado 3 de noviembre luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones graves. Las primeras investigaciones apuntan a un posible feminicidio, ya que momentos antes de la caída sostuvo una discusión con su novio, quien se encuentra detenido.

Matilda había llegado a Buenos Aires en febrero para estudiar Diseño de Imagen y Sonido, dejando su vida en Bolivia para perseguir sus sueños académicos.

Su padre, Pablo López, relató que desde el inicio de su relación con Nahuel Castillo, un joven argentino de su misma edad, observó actitudes “tóxicas” y le pidió a su hija que terminara la relación.

El video que circula en redes muestra el momento en que cae del segundo piso. Si bien no es completamente nítido, sí deja observar el momento en que Matilda cayó a sólo centímetros de un hombre que circulaba por la calle.

Tras la caída, Matilda fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde fue intervenida quirúrgicamente. A pesar de los esfuerzos médicos, la joven falleció en la madrugada del lunes 3 de noviembre.

El padre de Matilda señaló que tras su arribó a Buenos Aires, se enteró que el novio de su hija ya estaba viviendo en el departamento de la estudiante, quien se encargaba de pagar la renta y todavía le daba dinero, por lo que considera su hija fue manipulada por el sujeto que ya se encuentra detenido.

