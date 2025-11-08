TEMAS DE HOY:
Internacionales

VIDEO: Momento en que un helicóptero colapsa en Rusia y deja cinco muertos

El dramático momento del impacto, captado en video, muestra cómo la aeronave perdió el control antes de chocar contra una vivienda deshabitada y provocar un incendio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/11/2025 16:03

Rusia

Escuchar esta nota

Un trágico accidente aéreo sacudió la región de Daguestán, en el sur de Rusia, cuando un helicóptero privado se precipitó a tierra dejando un saldo de cinco personas fallecidas y dos heridas.

La aeronave, que se dirigía hacia un centro turístico, se estrelló contra una vivienda deshabitada, provocando un incendio que rápidamente fue controlado por los equipos de emergencia.

El dramático momento del siniestro quedó registrado en video, donde se observa cómo el helicóptero pierde estabilidad en el aire antes de caer estrepitosamente y estallar en llamas al impactar con el suelo.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran una densa columna de humo elevándose desde el lugar del accidente, mientras testigos intentaban acercarse para auxiliar a las víctimas.

De acuerdo con las autoridades locales, el helicóptero pertenecía a una empresa especializada en la producción de equipos de aviación. Se ha iniciado una investigación para determinar las causas del colapso, y los primeros informes apuntan a una posible falla técnica.

