Seis muertos y siete heridos en incendio de una fábrica de cosméticos en Turquía

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas a consecuencia de un incendio en una fábrica de cosméticos en la periferia oriental de Estambul.

EFE

08/11/2025 12:03

Foto: EFE
Turquía

Estambul, 8 nov (EFE).

Al menos seis personas murieron este sábado y otras siete resultaron heridas, una de ellas grave, a consecuencia de un incendio en una fábrica de cosméticos en la periferia oriental de Estambul, informan las autoridades turcas.

El fuego se declaró por causas aún desconocidas a las 9.05 hora local (6.05 GMT) en el depósito de una fábrica de cosméticos en el municipio de Dilovasi, informó la oficina del gobernador de Kocaeli, la provincia a la que pertenece este distrito.

Fallecieron seis personas, mientras que otras siete sufrieron diversas heridas, confirmó el ministro de Trabajo, Vedat Isikhan, a la agencia turca Anadolu.

El gobernador de Kocaeli, Ilhami Aktas, señaló a la misma agencia que uno de los heridos se halla en estado grave.

Destacó que la fábrica tenía licencia para operar, pero no confirmó las informaciones según las cuales hay menores de edad entre las víctimas, ni se pronunció sobre la posibilidad de que trabajaran ilegalmente en el lugar.

El diario turco Cumhuriyet afirma que entre las víctimas hay dos madres de familia y tres jóvenes, de 16, 17 y 18 años, sin proporcionar más detalles.

Antes de ser apagado, el fuego destrozó la fábrica por completo y también afectó al tejado de la casa adyacente, señala el citado diario. EFE

