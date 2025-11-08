TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Cinco presidentes participan en la toma de posesión del nuevo Gobierno de Bolivia

Los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y más de 50 delegaciones internacionales participan del juramento y toma de mando de las nuevas autoridades de Estado.

Jhovana Cahuasa

08/11/2025 11:37

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Este sábado 8 de noviembre, cinco mandatarios de la región participan en la ceremonia de toma de posesión de las nuevas autoridades de Bolivia, que marca el inicio del periodo 2025-2030.

Entre los jefes de Estado presentes se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Su presencia refleja la importancia diplomática y el interés regional en el nuevo ciclo político boliviano.

La ceremonia se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde Rodrigo Paz y Edmad Lara juraron en los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.

La jornada también cuenta con la participación de vicepresidentes, delegaciones internacionales y autoridades nacionales, consolidando un acto histórico y democrático para el país.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD