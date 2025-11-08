Cinco presidentes participan en la toma de posesión del nuevo Gobierno de Bolivia

Este sábado 8 de noviembre, cinco mandatarios de la región participan en la ceremonia de toma de posesión de las nuevas autoridades de Bolivia, que marca el inicio del periodo 2025-2030.

Entre los jefes de Estado presentes se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Su presencia refleja la importancia diplomática y el interés regional en el nuevo ciclo político boliviano.

La ceremonia se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde Rodrigo Paz y Edmad Lara juraron en los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.

La jornada también cuenta con la participación de vicepresidentes, delegaciones internacionales y autoridades nacionales, consolidando un acto histórico y democrático para el país.

