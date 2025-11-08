TEMAS DE HOY:
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, arribó a Bolivia para asistir a la posesión del nuevo Gobierno

Este es el momento en que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, pisó suelo boliviano, para participar en los actos protocolares donde asumirán el mando como presidente Rodrigo Paz y vicepresidente Edmand Lara.

Jhovana Cahuasa

08/11/2025 10:02

Foto: Red Uno
La Paz

Este sábado 8 de noviembre arribó al aeropuerto internacional de El Alto el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien llegó acompañado de su comitiva oficial para participar en los actos de posesión del nuevo Gobierno boliviano.

El mandatario paraguayo llegó al país tras recibir la invitación oficial para asistir a la ceremonia de toma de mando de las nuevas autoridades que gobernarán Bolivia durante la gestión 2025-2030.

Peña fue recibido por autoridades bolivianas en medio de honores protocolares dispuestos para la llegada de las delegaciones internacionales.

A la posesión de los nuevos mandatarios arribaron también cinco presidentes de Estado, cuatro vicepresidentes y más de 50 delegaciones de diferentes países, quienes buscan fortalecer relaciones bilaterales con Bolivia e impulsar acuerdos regionales.

Tras el acto de posesión, en el que Rodrigo Paz asumirá como presidente y Edmand Lara como vicepresidente, el presidente Santiago Peña tiene previsto retornar a Paraguay junto a su comitiva.

 

