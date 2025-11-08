Fotogalería: La Paz conmemora el Día de las Ñatitas, entre la fe y la tradición

Cada 8 de noviembre, el Cementerio General de La Paz se llena de color, flores y fe durante la celebración del Día de las Ñatitas, una tradición boliviana que honra la conexión entre la vida y la muerte.

Devotos de todas partes del país llegan con sus cráneos humanos —las llamadas 'ñatitas'— cuidadosamente adornados con gorros, gafas y coronas florales, para agradecer los favores recibidos y pedir protección para el nuevo año.

La costumbre tiene raíces precolombinas, heredadas del imperio de Tiwanaku, donde se veneraban los cráneos como símbolos de sabiduría y protección.

