Fotogalería: Evento “Santa Cruz en Septiembre” llena de color y tradición la Plaza 24 de Septiembre

La Plaza 24 de Septiembre se llenó de alegría este domingo desde las 11:00 a. m., cuando comenzó el esperado evento “Santa Cruz en Septiembre”, una celebración que marca el inicio oficial de las fiestas cruceñas. Más de 600 bailarines de distintos ballets y agrupaciones folclóricas inundaron el centro histórico con ritmos típicos, trajes tradicionales y mucho entusiasmo.

Organizado por Alfonso Moreno Gil y Jorge Gutiérrez, este evento cultural fue transmitido en vivo por Red Uno, permitiendo que toda Bolivia pudiera ser parte de la fiesta. Esta es la segunda edición del espectáculo, que ha ganado popularidad y respaldo del público año tras año.

Entre los participantes destacó el Ballet Hamacas, que se preparó durante más de un mes para brindar una presentación impecable. Las mujeres lucieron el tradicional tipoy con flores y colores vivos, mientras que los hombres vistieron camisas blancas y sombreros de saó, evocando a los cambas antiguos.

A continuación, te mostramos una galería con los momentos más destacados del evento:

Colorido y alegría en cada paso Niñas, jóvenes y adultos mostraron sus habilidades en la danza folclórica cruceña, portando cintas de colores y sonrisas que conquistaron al público.

Diversidad en vestimenta y cultura

Distintas agrupaciones presentaron trajes representativos de la región, con variaciones en los colores y bordados

El folclore desde la juventud

Las nuevas generaciones fueron protagonistas, mostrando que la tradición cruceña sigue viva y en constante renovación.

Animación y conducción de lujo El evento contó con animadores carismáticos que acompañaron la jornada con entusiasmo y energía, como Matías Machado.

Danza, historia y tradición en movimiento Bailarinas con vestidos típicos de colores intensos y detalles únicos llenaron las calles con gracia y coordinación.

La niñez también dijo presente Los más pequeños participaron con entusiasmo, portando trajes llenos de color que reflejan la identidad de Santa Cruz.

La figura emblemática: la giganta cruceña Como es tradición, la gigantesca muñeca representativa de la mujer cruceña también desfiló, saludando a los asistentes.

