El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido el Aviso Meteorológico N° 63/25, declarando Alerta Naranja por la presencia de vientos moderados a fuertes que afectarán a gran parte del territorio nacional hasta la mañana de este domingo 31 de agosto.

Según el informe oficial, los vientos —con dirección noroeste— alcanzarán velocidades de entre 60 y 90 km/h, siendo el departamento de Santa Cruz el más golpeado, particularmente en las provincias Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara, Santisteban, además del oeste de Cordillera y Chiquitos, así como el sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

Otros departamentos también estarán bajo los efectos del fenómeno:

Tarija: el noroeste de Eustaquio Méndez y el suroeste de Cercado también serán impactados.

La Paz: rachas de hasta 50 km/h en el altiplano sur y zonas interandinas.

Cochabamba: afectará a regiones como Bolívar, Capinota y parte de Quillacollo.

Potosí: hasta 70 km/h en casi todo el departamento, desde Sud Lípez hasta Tomás Frías.

Oruro: 40 a 70 km/h en al menos 15 provincias, incluyendo Cercado, Sajama y Poopó.

Chuquisaca: vientos de 30 a 60 km/h en Oropeza, Yamparáez, Azurduy, Zudañez, Nor y Sud Cinti.

El nivel Naranja indica fenómenos meteorológicos poco habituales, con riesgo significativo para la población y sus actividades cotidianas, principalmente en sectores como transporte, agricultura y zonas urbanas vulnerables.

Recomendaciones para este domingo:

Asegure techos, ventanas y objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

Evite realizar quemas de pastizales o actividades al aire libre que puedan derivar en incendios.

Tome precauciones si va a conducir por carreteras expuestas al viento, especialmente en zonas rurales.

Manténgase informado a través de canales oficiales del Senamhi y autoridades locales.

Mira la programación en Red Uno Play