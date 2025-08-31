Este domingo 31 de agosto, gran parte del país estará bajo el impacto de vientos moderados a fuertes, con ráfagas de hasta 90 km/h, según el Senamhi.
31/08/2025 8:43

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido el Aviso Meteorológico N° 63/25, declarando Alerta Naranja por la presencia de vientos moderados a fuertes que afectarán a gran parte del territorio nacional hasta la mañana de este domingo 31 de agosto.
Según el informe oficial, los vientos —con dirección noroeste— alcanzarán velocidades de entre 60 y 90 km/h, siendo el departamento de Santa Cruz el más golpeado, particularmente en las provincias Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara, Santisteban, además del oeste de Cordillera y Chiquitos, así como el sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.
Otros departamentos también estarán bajo los efectos del fenómeno:
Tarija: el noroeste de Eustaquio Méndez y el suroeste de Cercado también serán impactados.
La Paz: rachas de hasta 50 km/h en el altiplano sur y zonas interandinas.
Cochabamba: afectará a regiones como Bolívar, Capinota y parte de Quillacollo.
Potosí: hasta 70 km/h en casi todo el departamento, desde Sud Lípez hasta Tomás Frías.
Oruro: 40 a 70 km/h en al menos 15 provincias, incluyendo Cercado, Sajama y Poopó.
Chuquisaca: vientos de 30 a 60 km/h en Oropeza, Yamparáez, Azurduy, Zudañez, Nor y Sud Cinti.
El nivel Naranja indica fenómenos meteorológicos poco habituales, con riesgo significativo para la población y sus actividades cotidianas, principalmente en sectores como transporte, agricultura y zonas urbanas vulnerables.
Recomendaciones para este domingo:
Asegure techos, ventanas y objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
Evite realizar quemas de pastizales o actividades al aire libre que puedan derivar en incendios.
Tome precauciones si va a conducir por carreteras expuestas al viento, especialmente en zonas rurales.
Manténgase informado a través de canales oficiales del Senamhi y autoridades locales.
