En un acto cargado de simbolismo político y emoción, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recibió las llaves de la ciudad de Montero, en el que fue su primer evento público tras retomar funciones luego de su liberación. El homenaje se realizó durante la sesión de honor por el 171º aniversario de la fundación de Montero, ciudad a la que Camacho calificó como "escudo del pueblo cruceño" en la lucha por la democracia.

La entrega de las llaves fue realizada por las autoridades municipales de Montero, en un gesto que selló el respaldo político y ciudadano hacia Camacho, tras su detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

“Este pueblo defendió como escudo al pueblo cruceño. El agradecimiento eterno a este pueblo. En este día tan especial, quiero agradecerle por todo lo que ha significado para nosotros esa lucha”, expresó Camacho ante una nutrida audiencia de autoridades y ciudadanos.

Luis Fernando Camacho recibe las llaves de Montero en su primer acto como gobernador. Foto: Captura de pantalla Sesión de Honor de Montero

Durante su discurso, el gobernador no solo agradeció a los montereños por su apoyo, sino también felicitó al presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, a quien atribuyó un papel clave en el cambio de rumbo judicial que permitió su liberación, así como la de Marco Pumari.

“Gracias a su intervención se retomaron nuestras audiencias y se abrió una nueva etapa. Romer Saucedo ha sabido ponerse los pantalones como un digno camba. Hoy vemos un cambio real en la justicia”, dijo Camacho, visiblemente conmovido.

El líder cruceño también hizo referencia al respaldo popular que recibió desde su llegada al aeropuerto Viru Viru hasta la masiva caravana que lo acompañó hasta la plaza 24 de Septiembre. “Ese voto de confianza es lo que me mantuvo firme. Hice una promesa ante Dios, ante mi familia y ante mi pueblo de no vender nunca mis principios, y hoy puedo decir con orgullo que cumplí”, manifestó.

Camacho remarcó que, a su juicio, el “masismo está prácticamente muerto” gracias a la “sabiduría del pueblo” en las recientes elecciones judiciales, pero advirtió sobre los riesgos de un retroceso si no se elige correctamente al próximo presidente.

“Tenemos que saber cómo votar. No podemos permitir que la izquierda vuelva al poder con el discurso de que no sabemos administrar la democracia. Le pido al Divino Creador que nos dé la sabiduría para elegir bien”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad institucional y al trabajo conjunto, dejando atrás cualquier actitud revanchista: “A partir de ahora es un nuevo escenario. Trabajemos juntos. Dejemos de perder el tiempo en peleas inútiles. Esta tierra necesita compromiso, y el mío sigue intacto”.

