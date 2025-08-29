Buscan a un tercer implicado en el asesinato de la familia Vela Acarapi en el Trópico de Cochabamba

La Policía Boliviana intensifica la búsqueda de un tercer implicado en el brutal asesinato de la familia Vela Acarapi, ocurrido en el Trópico de Cochabamba, que dejó sin vida a dos adultos y dos niños.

El comandante departamental de la Policía, Cnl. Edson Claure, informó que la identidad del tercer sospechoso ya se conoce gracias a las declaraciones de los aprehendidos en el caso, aunque aún se analiza la posible participación de un cuarto individuo.

“Se tiene plenamente identificado un tercero, y existe probablemente un cuarto más que habría participado en el hecho, pero no se tienen datos precisos. Con el transcurso de las investigaciones presumimos que vamos a tener esa referencia y podremos dar con la ubicación y captura de estas personas”, explicó el oficial.

Claure destacó la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público, subrayando que el trabajo de inteligencia en la zona del Trópico ha sido clave para avanzar en las investigaciones.

“Con los elementos que se tienen también se ha permitido proyectar un procedimiento abreviado en este lamentable hecho, donde han perdido la vida dos personas mayores y dos niños. Es doloroso, pero también muestra el trabajo coordinado y efectivo de la Policía y el Ministerio Público”, afirmó.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en la región y llaman a la población a colaborar con cualquier información que pueda conducir a la captura de los sospechosos. La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se puedan ofrecer más detalles sobre el paradero de los implicados.

