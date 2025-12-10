Zar antidrogas acusa que grupos pagaron a comunarios para defender laboratorios de droga y atacar a la Policía

El zar antidrogas Ernesto Justiniano denunció este miércoles que grupos fueron pagados para movilizar a comunarios defender laboratorios de droga y atacar a la Policía, que se encontraba realizando un operativo realizado en Villa Tunari (Cochabamba)en donde se destruyeron e incineraron 10 fábricas móviles dedicabas a la producción de pasta base de cocaína.

“La emboscada no fue espontánea, fue organizada y financiada, tenemos evidencias contundentes. Uno de los aprehendidos envió mensajes por WhatsApp ofreciendo compensación económica a comunarios de la zona para bloquear los accesos, atacar a los efectivos y evitar la destrucción de laboratorios de droga”, denunció Justiniano.

Agregó que en el lugar se encontraron percusores químicos, coca molida y equipos industriales, además se aprehendió a siete personas, tres vehículos y dos motocicletas incautadas.

“Cuando se produjeron bloqueos con troncos y piedras, rodeando al personal herido y exigiendo la devolución de los percusores y la liberación de los detenidos, la policía tuvo que usar agentes químicos conforme a protocolos vigentes”, explicó.

Dijo que este accionar tuvo como prioridad proteger la vida de los policías, evitar una escalada violenta, retirar a tres policías heridos y asegurar el cumplimiento de la misión, destacando que se actuó bajo criterios legales, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Ante esta situación, la autoridad dijo que no se trata de una protesta social, como se intentó manejar de diferentes sectores, sino se trata de crimen organizado.

Advirtió que el Gobierno no permitirá que estructuras organizadas criminales usen a familias bolivianas como escudo humano.

