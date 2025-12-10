Gobierno y transportistas acuerdan mesas técnicas para abordar demandas: priorizan mantenimiento de carreteras

El dirigente del sector transporte, Mario Silva informó este miércoles a Red Uno que su sector sostuvo una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, donde participaron todos los dirigentes del transporte, además de los ejecutivos departamentales de los nueve departamentos, sumando 11 federaciones representadas.

Durante el encuentro, se clasificaron los temas a tratar y se decidió abordarlos con los diferentes ministerios correspondientes. Entre los puntos principales figuran tránsito, Policía Caminera, Aduanas, impuestos, SOAT y otros asuntos sectoriales relevantes.

Silva indicó que se crearán mesas de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas para tratar de manera prioritaria el mantenimiento de carreteras a nivel nacional, con especial atención a las regiones de Yungas y Cochabamba, que presentan problemas críticos en infraestructura vial.

Respecto a la subvención de combustibles, el dirigente aclaró que este tema no será abordado de momento en las mesas técnicas, ya que se considera que no afecta directamente a la agroindustria y minería, sectores que cuentan con suministro propio a precios internacionales.

“El tema de la subvención no se toca todavía. En estos momentos, la agroindustria que es subvencionada tiene un surtidor en Santa Cruz, comprando combustible a 13,99 bolivianos, casi Bs 14 todo a precio internacional”, explicó Silva.

El dirigente señaló que la situación sí preocupa al transporte que brinda servicios a la ciudadanía, por lo que se espera que en futuras mesas técnicas se analicen alternativas para atender este sector de manera eficiente y sostenible.

