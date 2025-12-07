“Esperemos que siga bajando y no suba”: conozca los precios actualizados de los productos de la canasta familiar

Los mercados de La Paz registran una disminución significativa en los precios de varios productos básicos de la canasta familiar, luego de semanas marcadas por incrementos que preocuparon a comerciantes y consumidores. Tomate, cebolla, zanahoria e incluso algunas carnes muestran reducciones que brindan un respiro a los hogares paceños.

“Las verduras están bajando, así como el tomate también. El choclo, por ejemplo, cuatro por 10 bolivianos, cinco por 10 está”, explicó una comerciante mientras acomodaba su mercadería. El testimonio se repite en distintos puestos, donde coinciden en que el descenso comenzó apenas en los últimos días.

Otra vendedora recordó que hace poco comercializaba un producto en 30 bolivianos, pero que ahora lo ofrece en 24.

“Ha bajado seis pesitos”, manifestó. Desde el sector gremial también comparten la expectativa de que esta tendencia se mantenga: “Estaba 26 bolivianos aquí, ha bajado alto, pero esperemos que siga bajando y no suba”, señaló una dirigente.

Las carnes también presentan rebajas. Según comerciantes, el precio del cerdo disminuyó entre 3 y 4 bolivianos por kilo, dependiendo del corte. “Antes estaba a 65 o 60, ahora algunos cortes están 8 pesitos el huesito”, precisó una vendedora.

Comparativo de precios: noviembre vs diciembre

La reducción también se refleja con claridad en los datos de las últimas semanas:

Cebolla (cuarta): bajó de 18 Bs en noviembre a 14 Bs en diciembre.

Papa (arroba): pasó de 50–60 Bs a 40–50 Bs.

Tomate (libra): cayó de 5–6 Bs a 2.50–3 Bs.

Zanahoria (cuarta): descendió de 15 Bs a 12 Bs.

El descenso responde, según los comerciantes, a una mayor afluencia de productos desde zonas agrícolas, lo que ha permitido que la oferta se estabilice después de semanas de escasez y precios elevados.

Mientras las familias aprovechan los nuevos precios, vendedores y consumidores mantienen la misma esperanza: que la tendencia continúe. “Ojalá siga bajando y no vuelva a subir”, repiten en los mercados, donde el alivio se siente, pero aun con cautela.

