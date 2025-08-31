TEMAS DE HOY:
¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este domingo, 31 de agosto en Bolivia?

Este comportamiento refleja un aumento sostenido con respecto a la jornada del sábado 30 de agosto.

Ligia Portillo

31/08/2025 10:52

El dólar paralelo sube en Bolivia: ya roza los 12 bolivianos por unidad. Foto: Pixabay
Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia se consolida como uno de los temas económicos más relevantes de las últimas semanas. De acuerdo con datos actualizados a las 7:50 a. m. por el portal especializado https://dolarboliviahoy.com/ , la cotización se ubica en: Precio de compra: 12.93 BOB, venta: 12.03 BOB

El dólar paralelo sube en Bolivia: ya roza los 13 bolivianos por unidad. Foto: Captura de pantalla

Este comportamiento refleja un aumento sostenido con respecto a la jornada del sábado 30 de agosto, cuando el dólar se vendía en 12.00 BOB y se compraba en 12.79 BOB. Aunque el incremento diario parezca leve, la tendencia se ha mantenido constante y firme en las últimas semanas.

Datos obtenidos del portal bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, el dólar blue boliviano presenta valores muy similares a los del mercado paralelo, reflejando la presión sobre la divisa. Este domingo, la cotización se sitúa en 12.16 BOB para la compra y 12.10 BOB para la venta, una leve baja respecto a jornadas anteriores, pero que sigue manteniéndose en niveles elevados, muy por encima del tipo de cambio oficial.

El dólar paralelo sube en Bolivia: ya roza los 13 bolivianos por unidad. Foto: Captura de pantalla

Para poner en contexto esta subida, basta recordar que a principios de mayo el dólar paralelo alcanzó cifras alarmantes, llegando hasta los 18 bolivianos por unidad, generando gran incertidumbre en los mercados y entre la población.

Desde entonces, aunque la cotización bajó, el mercado informal de divisas ha vuelto a mostrar señales de tensión en los últimos días, probablemente impulsado por factores como la escasez de dólares en el sistema bancario, la incertidumbre sobre las reservas internacionales y la falta de acceso a la moneda extranjera a precio oficial.

