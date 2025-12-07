Exdiputada Lidia Patty es enviada al penal de Obrajes con detención preventiva por 4 meses

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue enviada a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses, tras una audiencia cautelar realizada este sábado en La Paz. Cumplirá la medida en el penal de Obrajes, mientras avanzan las investigaciones en su contra.

La determinación se produjo luego de que la justicia rechazara por segunda vez una acción de libertad presentada por su defensa, al considerar que persisten riesgos procesales.

Lidia Patty es investigada por el presunto delito de incumplimiento de contrato, en el marco de un proyecto destinado a la producción de papa y tomate. Según la Fiscalía, habría recibido 700.000 bolivianos en una cuenta personal, pese a que el monto total de inversión del proyecto ascendía a Bs 1 millón.

La exlegisladora fue aprehendida el viernes 5 de diciembre cuando acudía a prestar declaración ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones del caso Fondo Indígena.

