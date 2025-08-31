VIDEO: ¡Por distraerse! Dejó caer a su compañero de un andamio en China

Un video difundido en redes sociales ha causado gran conmoción al mostrar un fuerte accidente laboral ocurrido mientras dos trabajadores realizaban labores en la fachada de un local comercial. Las impactantes imágenes revelan el momento exacto en que un andamio colapsa, provocando la caída de ambos empleados desde una considerable altura.

En la grabación se observa cómo uno de los trabajadores se encuentra pintando letras en la parte alta de la fachada, mientras otro lo asiste desde abajo, aparentemente sosteniendo el andamio para evitar cualquier movimiento. Sin embargo, en un momento crítico, el asistente se distrae y descuida el soporte del andamio.

Esta acción provoca que la estructura se desestabilice y termine cayendo junto con los dos hombres, quienes sufren severos golpes al quedar atrapados bajo la estructura metálica. Aunque no se ha confirmado el estado de salud actual de los trabajadores, el accidente ha abierto nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en el trabajo en altura.

Expertos en seguridad industrial han señalado que este tipo de accidentes pueden evitarse si se siguen estrictamente los protocolos de protección. Cuando se trabaja en alturas, especialmente superiores a los dos metros, es obligatorio el uso de arnés de seguridad con línea de vida, casco, guantes, calzado antiderrapante y un andamio en condiciones óptimas.

Además, los andamios deben estar equipados con barandales, rodapiés y sistemas de anclaje adecuados. En el caso del video viral, se observa que los trabajadores no portaban arneses ni utilizaban un sistema de aseguramiento, lo que agravó las consecuencias del percance.

Este accidente pone en evidencia la importancia de reforzar la cultura de la prevención en los espacios laborales.

Mira el video:

