Imágenes fuertes: Repartidor es baleado tras negarse a subir un pedido en Brasil

En las primeras horas de este sábado 30 de agosto, un repartidor de motocicletas fue baleado en la pierna tras una discusión con un residente de un condominio en el barrio Taquara, en Jacarepaguá, zona oeste de Río de Janeiro. El motivo de la disputa habría sido la negativa del trabajador a subir al apartamento para entregar el pedido, como exige la política de muchas plataformas de reparto.

El agresor, identificado como un policía penal (funcionario de prisiones), bajó a confrontar al repartidor y, tras una acalorada discusión, le disparó en la pierna. El motoboy fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

Horas más tarde, un grupo de repartidores se manifestó frente al condominio en protesta por el ataque, exigiendo justicia y mayor seguridad para quienes trabajan en las calles.

La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos. El arma utilizada en el ataque fue recogida, y el funcionario está siendo interrogado. Hasta el momento, no ha sido detenido.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su apoyo al repartidor y han pedido una respuesta firme por parte de las autoridades.

Imágenes sensibles:

