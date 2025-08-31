¡Nada puede regresarla! Este domingo le darán el último adiós a Claudia Alejandra, víctima de feminicidio en Potosí

Claudia Alejandra Fernández, una mujer cruceña de 30 años que trabajaba desde hace tres meses en las minas de Potosí, fue asesinada por su pareja, un hombre de 34 años, quien confesó el crimen y ya fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro.

El cuerpo de Alejandra llegó este viernes por la mañana a la ciudad de Santa Cruz, donde sus familiares la velan en la zona de la Villa Primero de Mayo. Este domingo su cuerpo será trasladado hasta el cementerio 'Central de la Villa 1 de Mayo'.

"Sí, ya por fin tenemos a nuestro familiar aquí. La podemos dar cristiana sepultura. Llegó hoy a las 10:00 de la mañana", relató entre lágrimas una de sus familiares. Alejandra deja en la orfandad a cuatro hijos, entre ellos una niña de apenas 7 años.

El autor del crimen fue detenido y, tras confesar su culpabilidad, recibió la pena máxima establecida por la ley boliviana para casos de feminicidio. “Gracias a Dios el tipo se dio la culpabilidad. Se le ha dado los 30 años. Él ya está en Chonchocoro ahorita y lo único que pedimos es justicia verdadera", exigió un familiar cercano.

Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia de género en el país. La familia de Alejandra exige que se cumpla la sentencia en su totalidad y que no haya beneficios penitenciarios. “Todo lo que le hizo a mi sobrina no se puede reparar con nada”, lamentaron.

El feminicidio de Alejandra Fernández se suma a una preocupante lista de casos similares en Bolivia, donde el clamor por justicia y protección para las mujeres sigue siendo urgente y necesario.

