Intentó quemar una cucaracha y provocó un incendio que dejó a su vecina sin vida en Corea del Sur

Una mujer de 20 años fue arrestada este martes en la ciudad de Osan, Corea del Sur tras causar un incendio mortal en su edificio residencial. El siniestro se desató luego de que la acusada intentara matar una cucaracha utilizando un método peligroso que había visto en redes sociales: un analgésico en aerosol y un encendedor.

La joven fue acusada en un tribunal de provocar un incendio por negligencia grave y homicidio involuntario, publica RT.

Según los informes policiales, la acusada confesó haber utilizado un analgésico en aerosol junto con un encendedor para matar insectos, una técnica vista en plataformas digitales.

La investigación determinó que, al intentar acabar con una cucaracha, la mujer roció el aerosol mientras mantenía el encendedor encendido. La combinación de los elementos generó una llamarada "similar a la de un lanzallamas", que rápidamente desencadenó el incendio en su vivienda, ubicada en el segundo piso del edificio.

Los bomberos acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas en aproximadamente 40 minutos.

El fuego dejó una víctima mortal y múltiples heridos. Una mujer de nacionalidad china, de unos 30 años, que residía en el quinto piso, cayó desde la ventana mientras intentaba escapar del humo y las llamas. Fue trasladada a un hospital con heridas graves, pero lamentablemente falleció.

Se detalló que la víctima intentó primero poner a salvo a su esposo y a su bebé de tan solo dos meses, antes de quedar atrapada por el siniestro.

Adicionalmente, otras ocho personas resultaron heridas por inhalación de humo y están recibiendo tratamiento médico. Catorce residentes más lograron evacuar el edificio por sus propios medios.

Mira la programación en Red Uno Play