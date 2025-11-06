“Más bien no estaban adentro mi esposa y mi nieta”: familia pierde todo tras voraz incendio en Santa Cruz

Un voraz incendio redujo a cenizas una vivienda en la calle La Rosa, del barrio Los Claveles, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El fuego arrasó con todos los enseres y herramientas de trabajo de una familia que hoy lo ha perdido todo.

“Lo hemos perdido todo, solo nos quedamos con la ropa que tenemos en el cuerpo”, relató con evidente angustia uno de los damnificados, quien agradeció que su esposa y su nieta lograran salir a tiempo. “Yo estaba trabajando, se quedó mi esposa y mi nieta, las dos estaban ahí… más bien gracias a Dios no estaban adentro cuando empezó el fuego, fue rápido”, contó.

Las llamas avanzaron con tal fuerza que consumieron por completo la vivienda y las máquinas con las que la familia generaba su sustento diario.

“Se quemó mi máquina y la de mis hijos, con eso trabajábamos para vivir. Se quemó todo”, lamentó el afectado.

