Niño y tres adultos con quemaduras graves tras incendio en Quillacollo; familia pide apoyo

Niño y tres adultos con quemaduras graves tras incendio en Quillacollo; familia pide apoyo

Los heridos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado después de un incendio provocado por una fuga de gas en una habitación donde había gasolina almacenada.

Milen Saavedra

24/10/2025 0:12

Familia de Quillacollo acude a la solidaridad para salvar a un niño y tres adultos quemados en incendio
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la devastadora tragedia que consumió parte de su vivienda y dejó a cuatro miembros gravemente heridos, incluyendo a un niño de 11 años, la familia afectada ha lanzado un desesperado llamado a la población para cubrir los exorbitantes gastos médicos. Los heridos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado después de un incendio provocado por una fuga de gas en una habitación donde había gasolina almacenada.

La situación más crítica es la del menor de 11 años, quien se encuentra en terapia intensiva con quemaduras en el 80% de su cuerpo, según reportes médicos. Los otros tres adultos, que también resultaron con porcentajes altos de quemaduras (entre el 60% y el 68%), requieren cirugías urgentes.

Gilda Matos, esposa de uno de los heridos, detalló el panorama: su esposo y su suegro, con el 68% y 60% de quemaduras respectivamente, enfrentarán cirugías inminentes la próxima semana. Además, un concuñado tiene quemaduras graves y una lesión en la mano que podría dejarle secuelas.

"Los medicamentos del que le van a internar a cirugía nos cuesta muy caro y no tenemos mucho dinero para comprarle", declaró Matos visiblemente afectada.

Ante el alto costo de los tratamientos, que incluyen el material médico para las cirugías y la estadía en terapia intensiva, la familia, de escasos recursos, se encuentra al borde de la desesperación.

"Yo le pido a la población que nos ayude, que nos colabore con un poquito de lo que ellos puedan para que podamos comprar los medicamentos que nos piden y para poder estar un poco más estable", fue el clamor de Gilda Matos.

La población de Cochabamba y Quillacollo puede canalizar su ayuda para que esta familia pueda comprar los medicamentos necesarios y garantizar la atención médica para el niño y los tres adultos que hoy luchan por su vida.

