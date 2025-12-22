Génesis y Factory encendieron la final con un show explosivo al estilo Daddy Yankee

La noche estuvo cargada de emoción, energía y talento en el escenario más grande de la televisión boliviana. El primer equipo en abrir la gran final de La Gran Batalla fue el de Génesis junto a la academia Factory, que desató una auténtica fiesta urbana al ritmo de Daddy Yankee.

El equipo presentó un potente mix con los temas “Con Calma”, “El ritmo no perdona”, “Gasolina” y “Music Sessions #66”, logrando que el coliseo coree, baile y viva lo que muchos describieron como un verdadero concierto.

Ovación del jurado

Los jueces quedaron impresionados por la coordinación, la puesta en escena y la energía del equipo, aunque también realizaron algunas observaciones técnicas para pulir detalles.

La juez Elka Meyer calificó la presentación como espectacular y destacó la versatilidad del grupo. “Se notaron algunos nervios, pero el equipo está bien ensamblado y es muy versátil”, señaló.

Por su parte, Rodrigo Massa resaltó la juventud y el crecimiento artístico de los integrantes. “Excelente puesta en escena, siempre se paran como victoriosos”, afirmó.

Tito Larenti no ocultó su entusiasmo: cantó, ovacionó y elogió el trabajo del equipo. “Me generan algo especial. Lo que veo en ustedes es trabajo constante, son verdaderos artistas en el escenario”, expresó.

Finalmente, Gabriela Zegarra destacó la conexión y la disciplina del grupo. “La energía es contagiosa, se nota que son un equipo unido. Esta noche brillaron”, manifestó.

El público tiene la última palabra

Tras una presentación que encendió la final, Génesis y Factory ahora buscan el respaldo del público para coronarse como campeones de La Gran Batalla.

