Con dolor, pero sin freno: Juandy y Legacy explotaron el escenario como Farruko

En la ronda final de la competencia, fue el turno del influencer Juandy y la academia de baile Legacy, quienes subieron al escenario con una explosiva interpretación de Farruko y su éxito mundial “Pepas”. La puesta en escena encendió el coliseo y conectó de inmediato con el público, que respondió con ovaciones.

Más allá del show, la presentación estuvo marcada por la entrega total del equipo, incluso frente a las dificultades físicas. Los jueces valoraron el crecimiento artístico, la coordinación y la actitud con la que enfrentaron este momento decisivo de la final.

Las devoluciones del jurado

El juez Rodrigo Massa confesó su preocupación por la lesión en la rodilla de Juandy, pero destacó la actitud del equipo:

“Juandy, yo estaba preocupado, pero me encanta la energía del equipo. Ustedes se suben al escenario y no se guardan nada, aprovechan cada segundo. Se sintió una energía de estadio, felicitaciones”, señaló.

Por su parte, Elka Meyer resaltó la fortaleza y el compromiso del grupo:

“Pasos bien ejecutados y, sobre todo, un verdadero equipo. Pese a las lesiones y el dolor, están aquí dándolo todo. Me pareció una presentación de concierto”, afirmó.

Sueño intacto

Visiblemente emocionado, Juandy agradeció el apoyo del público y del jurado, y aseguró que mantiene intacto su sueño de coronarse campeón de La Gran Batalla.

