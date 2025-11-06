Regente comparece ante el juez por presunto abuso a una alumna; Fiscalía solicitará prisión preventiva

En el Juzgado de la Radial 17 ½ se desarrolla este jueves la audiencia cautelar del regente de una unidad educativa acusado de abuso sexual contra una estudiante de 13 años de edad. La Fiscalía informó que solicitará la detención preventiva del imputado, quien ya tendría antecedentes por el mismo delito.

El hecho, según la denuncia de la madre de la menor, ocurrió durante el horario de recreo, cuando el regente condujo a la estudiante hasta un aula vacía bajo el pretexto de que terminara de consumir sus alimentos. Una vez dentro, habría intentado entablar conversación con la menor y luego la agredió.

“La intercepta y le dice que ingrese a un aula que justamente estaba vacía y que termine de comer ahí. Se metió al curso con ella, le hizo charla, le agarró de los cachetes, primero la besó en la mejilla y luego le dio un beso en la boca. Mi hija no supo cómo reaccionar y se apartó hacia atrás”, relató la madre con evidente indignación.

La progenitora añadió que el regente, responsable de velar por la seguridad de los estudiantes durante la jornada escolar, incumplió gravemente su deber.

“Se trata del regente del colegio, quien debería resguardar la seguridad de los niños mientras están en horario de clases”, manifestó.

El Ministerio Público confirmó que en la audiencia cautelar solicitará la detención preventiva del acusado mientras avanzan las investigaciones.

