Policial

Denuncian a regente por besar a una menor en un colegio de Santa Cruz

Tras la denuncia, la Felcv acudió al colegio, interrogó al regente y lo trasladó a declarar ante el Ministerio Público.

Charles M. Flores

05/11/2025 16:46

Madre denuncia acoso de regente a su hija dentro de colegio en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una madre denunció que su hija de 13 años fue acosada por el regente de una unidad educativa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según su relato, el hombre llevó a la menor a un aula vacía durante el recreo con el pretexto de que consumiera sus alimentos y, en ese lugar, la besó en la boca.

“Se trata del regente del colegio, quien debería resguardar la seguridad de los niños mientras están en horario de clases”, expresó la madre, visiblemente afectada.

Según relató, primero la besó en la mejilla y, ante la sorpresa de la menor, se le acercó nuevamente y la besó en la boca.

Tras la denuncia, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se trasladaron al centro educativo, interrogaron al regente y lo llevaron hasta sus dependencias, donde deberá declarar ante el Ministerio Público.

 

