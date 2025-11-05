Detención preventiva para madre e hijo acusados de asesinar a un hombre en la avenida Moscú

La justicia determinó la detención preventiva por 180 días para una mujer y su hijo, acusados de haber provocado la muerte de un hombre de 50 años durante una violenta riña ocurrida en la avenida Moscú, al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el informe policial, el hecho se produjo, luego de que los tres implicados consumieran bebidas alcohólicas. La discusión habría escalado hasta la agresión física. En medio del altercado, el hijastro del fallecido, un joven de 22 años, le propinó tres puñaladas en el torso, mientras que la madre le asestó otras tres en las piernas.

La víctima, identificada como el padrastro del agresor, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Noticia en desarrollo...

