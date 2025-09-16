TEMAS DE HOY:
Internacional

“¡Muy tarde!” Paola denunció el acoso de su estudiante, no la escucharon y murió

La Justicia reconoce la responsabilidad del Estado y dicta millonaria indemnización a la familia.

Ligia Portillo

16/09/2025 11:24

“¡Muy tarde!” Paola denunció el acoso de su estudiante, no la escucharon y murió. Foto: X @MarianaR31
Argentina

La profesora tucumana (Argentina) Paola Estefanía Tacacho, acosada durante cinco años por uno de sus alumnos, fue asesinada a plena luz del día el 30 de octubre de 2020 en Tucumán, Argentina.

Años después, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado y de un juez en su femicidio, y ordenó el pago de 36.424.858,93 pesos argentinos a sus familiares, en un fallo histórico que marca un antes y un después en la lucha contra la violencia de género.

Paola había denunciado a su acosador, Mauricio Parada Parejas, en 22 ocasiones desde 2015, de las cuales la Justicia tucumana solo contabilizó 14 denuncias, y solo una llegó a juicio, donde el entonces juez Juan Francisco Pisa decidió sobreseer al acusado. A pesar de que los expedientes indicaban un riesgo elevado para la vida de Paola, las autoridades archivaron la causa por falta de espacio físico, dejando a la docente expuesta al ataque mortal de su exalumno, quien luego se quitó la vida.

Tras la tragedia, la familia de Paola impulsó un juicio político contra el juez Pisa, quien fue destituido en 2021 por mal desempeño en este y otros casos. Ahora, la Cámara Contencioso Administrativa no solo confirmó su responsabilidad, sino también la del Estado provincial, obligándolos a pagar una indemnización millonaria a los deudos.

Mariela Tacacho, madre de Paola, expresó a medios locales: “Hoy, la Justicia nos está dando la razón. Todas las herramientas que tenemos para salir adelante con estas denuncias son porque Paola dejó todo acreditado. A nosotros nunca nos interesó el dinero; el eje central es que el Estado y el juez Pisa son responsables de lo que pasó”.

El fallo destaca que las autoridades ignoraron reiteradamente las denuncias de Paola, privándola de la protección que necesitaba frente a un acosador que terminó quitándole la vida. La sentencia histórica reconoce la responsabilidad estatal en el femicidio y sienta un precedente sobre cómo la Justicia debe actuar ante casos de violencia de género.

