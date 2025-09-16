Arranca la reunión nacional de comités cívicos: rumbo al balotaje y con propuestas económicas para el país

Cochabamba se convierte este 16 de septiembre en el epicentro del debate nacional. Representantes de ocho comités cívicos del país ya comenzaron a llegar para participar en la esperada reunión nacional que pondrá sobre la mesa temas que podrían marcar un antes y un después en la agenda política y económica de Bolivia.

Entre los puntos centrales destacan el Pacto Fiscal, el análisis del balotaje y una polémica propuesta que podría cambiar la denominación del Estado Plurinacional para volver a un Estado Republicano.

Adolfo Camacho, presidente del Comité Cívico de Oruro, fue claro en su mensaje previo al encuentro: “Rumbo al balotaje, pedimos que el boliviano elija responsablemente. Lo elemental es salir de la crisis económica”.

Por su parte, Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, anticipó la propuesta que podría generar gran debate: “Trajimos una propuesta para que el país deje atrás la denominación del Estado Plurinacional y vuelva a ser un Estado Republicano, porque así nacimos a nuestra vida independiente”.

Arranca la reunión nacional de comités cívicos: rumbo al balotaje y con propuestas para el país. Foto: Fernando Aguilar

La cita cívica, que reunirá voces de diferentes regiones, promete tensiones, consensos y decisiones clave en medio de la crisis económica y la cercanía del balotaje, con la mirada puesta en el futuro político de Bolivia.

