¡No es ficción! ¿Un parásito podría estar controlando tu personalidad sin que lo sepas?

Más allá de los virus y las bacterias, un enemigo silencioso podría estar influyendo en tu conducta y hasta en tu atractivo físico… sin que tengas la menor idea. No se trata de ficción como la serie "Parasyte", que es una serie de manga escrita e ilustrada por Hitoshi Iwaaki.

Se trata del Toxoplasma gondii, un parásito tan común como enigmático, que infecta a millones de personas en el mundo y que, según nuevos estudios, tendría la capacidad de alterar la personalidad y las emociones de sus portadores.

Lo inquietante es que este microorganismo no da fiebre ni dolor, pasa casi desapercibido, pero –de acuerdo con una investigación publicada en Frontiers in Psychiatry y difundida por la revista Muy Interesante– podría estar interfiriendo con neurotransmisores clave como la dopamina, afectando la manera en la que reaccionamos, tomamos riesgos o incluso la forma en que nos relacionamos con los demás.

El estudio, liderado por el forense Marco Goczol, revela que hasta el 80% de los adultos mayores podrían estar infectados, generalmente por alimentos contaminados o contacto con gatos, y que esta infección podría estar moldeando aspectos de la conducta humana con fines evolutivos: cuanto más atractivo y exitoso sea el huésped en reproducirse, más posibilidades tendrá el parásito de perpetuarse.

Otro trabajo, realizado por la Universidad de Turku en Finlandia y publicado en PeerJ, fue más allá, comparó a personas infectadas con quienes no lo estaban y encontró que los portadores del Toxoplasma gondii podrían ser percibidos como más atractivos y con mayor éxito reproductivo. La investigación incluyó a 205 evaluadores que, sin saber quién estaba infectado, calificaron el atractivo, la simetría facial y el número de parejas sexuales de los participantes.

Si los hallazgos se confirman, este diminuto organismo podría estar influyendo en la evolución humana mucho más de lo que imaginamos, reescribiendo en silencio la manera en que pensamos, sentimos… y hasta cómo nos ven los demás.

