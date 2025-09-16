Teo FIV: el campeón nacional que brilla en Expocruz 2025

No solo es el toro más pesado de Expocruz 2025 con sus imponentes 1.275 kilogramos, sino también un verdadero campeón con una trayectoria envidiable. Teo FIV, de la cabaña Santa Bárbara, no solo impresiona por su tamaño, sino también por la dedicación detrás de cada título que ha conseguido.

Su cuidador, René Guasase, cuenta que Teo es doble campeón nacional: “Ya es su segundo triunfo. El primero fue en AgropeCruz y después en San Ignacio, donde también fue el más pesado con 1.220 kilos. Ahora vuelve a superar su propio récord en Expocruz. Todo es fruto de disciplina y cuidados diarios”, explica.

El secreto está en la rutina del animal: caminatas, baños y un manejo especializado para mantener su salud y resistencia, algo clave para que soporte su enorme peso.

Además, Teo no es un toro cualquiera, proviene de una línea de campeones. Hijo de Chiara, una vaca premiada en el Beni, hoy repite la historia de éxito familiar llevando el nombre de la cabaña Santa Bárbara a lo más alto en cada exposición donde participa.

Con esta nueva victoria en Expocruz 2025, Teo FIV confirma que es mucho más que el toro más pesado: es el orgullo de una tradición ganadera que se sigue imponiendo en las pistas nacionales.

