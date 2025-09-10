“¡No me busquen más!”: Adolescente deja carta tras presunto abuso de párroco en Pojo

La angustia y el dolor envuelven a una familia del municipio de Pojo (Cochabamba), donde un adolescente de 16 años permanece desaparecido desde el pasado 27 de agosto. Antes de irse, el joven dejó una carta dirigida a sus padres en la que pide que “no lo busquen más”, mensaje que ha generado conmoción en la comunidad.

“Madre, me voy de la casa, por favor no llores. Voy a estar bien. Me voy a cumplir mis sueños, algo que tú nunca escuchaste”, se lee en la misiva que el menor dejó dentro de la heladera antes de desaparecer. Sus padres temen que su decisión esté ligada al temor de volver al colegio y al presunto abuso sexual del párroco que hoy es investigado.

Entre sollozos, la madre relató el sufrimiento que atraviesa: “Yo lo extraño a mi hijo, te ruego que vuelvas, ya no me hagas llorar más. No puedo estar sin él. Mi hijo ya no comía, lo veía triste, temía regresar al colegio, algo le estaba afectando (...) No me contó porque pensó que estaría en problemas, lo veía golpear la cama, mientras me decía 'no puedes ayudarme mamita' (...)”.

El padre, visiblemente afectado, expresó su desesperación: “No sé qué pensar, estoy buscando a mi hijo, estoy traumado, dónde estará mi hijo. Que se haga justicia, mi hijo no es la única víctima, hay varias wawas, quiero que pague el culpable”.

La familia denunció que el comportamiento del adolescente cambió drásticamente en los últimos meses, dejó de comer, golpeaba la cama cuando llegaba del colegio y evitaba hablar del tema que lo atormentaba.

Las autoridades investigan el caso, mientras la comunidad exige justicia y protección para las víctimas de abuso. La búsqueda del adolescente continúa y su familia mantiene la esperanza de encontrarlo pronto.

