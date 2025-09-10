Consejo Educativo de Pojo se pronuncia ante desaparición de menor y denuncia de abuso

La comunidad educativa del municipio de Pojo en Cochabamba vive momentos de incertidumbre y preocupación tras la desaparición de un adolescente de 16 años, vinculado a un caso de presunto abuso sexual perpetrado por un párroco y profesor del establecimiento.

El representante del Consejo Educativo del colegio donde estudiaba el menor expresó su alarma por la situación. “Preocupación es grande. Hemos estado averiguando, buscando al chico como autoridades locales, pero no hemos podido ubicarlo”, dijo, enfatizando la gravedad de los hechos.

El funcionario destacó que, pese a que el religioso gozaba de cercanía con los estudiantes, nunca hubo sospechas de su comportamiento inapropiado. “No habíamos notado nada, él como párroco se acercaba a los chicos… pero no teníamos ninguna sospecha. Por eso la justicia investigará y castigará conforme a los delitos que haya cometido”, aseguró.

El párroco, quien también se desempeñaba como profesor de secundaria en materias de Religión y Filosofía o Psicología, se encuentra detenido preventivamente en la carceleta de Arani. Según explicó el representante del Consejo Educativo, cuando los padres del menor acudieron para denunciar los hechos, el caso fue derivado al director de la unidad educativa, respetando las atribuciones del consejo y asegurando que se procediera de manera formal. “No somos nosotros quienes juzgamos a nadie. Pasamos el informe al director y se procedió de acuerdo al proceso legal correspondiente”, indicó.

El representante también enfatizó que no se puede encubrir a nadie, “pese a que sean buenos profesionales, si han cometido errores que se investigue. La justicia se encargará de ello”. El adolescente desapareció el 27 de agosto, y la familia asegura que el párroco podría tener información sobre su paradero, aunque hasta ahora guarda silencio. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, junto con la Fiscalía, continúa con la investigación y la búsqueda del menor.

La comunidad educativa y los padres de familia mantienen la preocupación, mientras esperan avances en la investigación y posibles nuevas denuncias que podrían surgir de este caso que ha conmocionado a Pojo y a Cochabamba en general.

