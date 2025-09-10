En un operativo coordinado entre Seguridad Ciudadana, la unidad de Zoonosis y EMSA, 14 personas en situación de calle fueron desalojadas este miércoles de la colina San Sebastián, en la zona de la Coronilla de Cochabamba. Entre los afectados, se presume que ocho podrían ser extranjeros, según información extraoficial que está siendo confirmada.

“El personal de Seguridad Ciudadana y EMSA recorre todo el sector para desalojar a quienes acostumbran dormir en estos espacios, especialmente cerca de la estación de servicio y la terminal de buses, donde en fechas recientes se registraron denuncias por robos e inseguridad”, indicaron funcionarios de Seguridad Ciudadana.

Desalojan a 14 personas en situación de calle en la colina San Sebastián en Cochabamba. Foto: Red Uno

Desalojan a 14 personas en situación de calle en la colina San Sebastián en Cochabamba. Foto: Red Uno

Desalojan a 14 personas en situación de calle en la colina San Sebastián en Cochabamba. Foto: Red Uno

Entre los desalojados, se encuentran dos mujeres, y se ha iniciado el proceso de verificación de la nacionalidad y situación de cada persona. Además de la presencia de seguridad, EMSA se sumó al operativo debido a la gran cantidad de basura acumulada en los lugares donde dormían los desalojados. Los equipos municipales procedieron a limpiar y recuperar los espacios para la comunidad.

Vecinos del sector han señalado que la presencia de personas en situación de calle generaba constantes problemas de seguridad y acumulación de residuos, convirtiéndose en un foco de preocupación para la comunidad.

El operativo continuará en las próximas horas, y las autoridades informaron que habrá seguimiento para garantizar el orden y la limpieza en la colina San Sebastián.

Mira la programación en Red Uno Play