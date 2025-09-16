“Se fue a trabajar y no volvió”: dolor y desconsuelo por la muerte de Luis Alberto en la avenida G77

El dolor se hizo sentir en la morgue del municipio de Warnes. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, los familiares de Luis Alberto Ortiz, de 32 años, llegaron para retirar su cuerpo, tras el trágico accidente ocurrido en la avenida G77.

El informe de la autopsia confirmó que Luis Alberto falleció a causa de un shock hipovolémico y múltiples politraumatismos, producto del fuerte impacto. Durante la jornada, sus seres queridos esperaban poder trasladarlo para su velorio en Santa Cruz.

“Él era mi marido. Tiene una hija conmigo. Me enteré recién a las 19:00 de la noche que había tenido un accidente”, contó entre sollozos Edman Canedo Vaca, esposa del fallecido.

Luis Alberto, quien trabajaba como albañil, iba acompañado del hijo de la arquitecta rumbo a la zona Satélite para iniciar su jornada laboral. La esposa relató que la arquitecta ofreció hacerse cargo de los gastos, pues la familia atraviesa una difícil situación económica: “Yo no tengo para esto, peor ahora que mi madre está internada en el hospital Japonés”, expresó con impotencia.

Entre el dolor y la incertidumbre, la familia también cuestionó la demora en el retiro del cuerpo: “Quiero averiguar por qué tardaron tanto en sacarlo de la morgue. El otro herido fue llevado a una clínica privada y recién ahora lo entregan a él”, lamentó Edman.

Mientras tanto, la pequeña hija de Luis Alberto espera a su padre sin comprender que ya no volverá. La familia pide justicia y claridad sobre lo ocurrido en la avenida G77, donde la tragedia les arrebató a un ser querido que, como cada día, solo había salido a trabajar para llevar el pan a su hogar.

