¡Tragedia en Melga! Así sacaron un cuerpo del camión calcinado, había tres ocupantes

La carretera Cochabamba–Santa Cruz fue escenario de un fatal accidente de tránsito cerca del mediodía de este lunes en la zona de Melga, sector Kasapata. Un camión de alto tonelaje perdió el control —presuntamente por fallas mecánicas—, volcó y terminó envuelto en llamas, dejando al menos tres ocupantes fallecidos, según información preliminar.

Testigos del hecho relataron que el camión se habría quedado sin frenos, avanzó sin control y finalmente impactó contra una peña con tal violencia que la cabina terminó partida en dos y el contenedor quedó a varios metros del lugar. “Se escuchaban gritos desesperados, pero nadie podía acercarse. El fuego era demasiado fuerte”, comentó un vecino que llegó minutos después del accidente.

Extraoficialmente se presume que los ocupantes del camión serían una familia, ya que en el lugar no se halló otro motorizado involucrado en el siniestro.

En medio de la escena desoladora, personal de Bomberos de la Policía logró controlar el fuego y procedió a retirar uno de los cuerpos calcinados de entre los fierros retorcidos. Se espera que en las próximas horas se recuperen los demás cadáveres y se confirme la identidad de las víctimas, entre ellas el posible conductor, Wilder Rodrigo Condori, del camión con placa 2540 ADF.

La carretera permaneció cerrada por varias horas, con una larga fila de vehículos varados, mientras policías y bomberos realizaban tareas de enfriamiento y rescate. Las autoridades aún investigan las causas exactas del accidente.

