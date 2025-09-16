Tragedia en Melga: Identificaron a las tres personas que fallecieron calcinadas

Un fatal accidente de tránsito dejó ayer lunes un saldo de tres víctimas en el sector de Melga carretera Cochabamba - Santa Cruz, presuntamente a causa de una falla en los frenos de un tractocamión que circulaba por la zona.

El subdirector de Tránsito, Cnl. Fernando Aragón, informó que los cuerpos fueron rescatados por el personal de bomberos, quienes enfrentaron condiciones extremas debido a que el vehículo se encontraba volcado y en proceso de incineración.

“Se trataba de un tractocamión volcado de forma lateral en pleno proceso de incineración, motivo por el cual nuestro personal armado una línea de ataque para sofocar el fuego y enfriar la unidad. Una vez en condiciones seguras, se procedió a la extracción de los cuerpos con equipos de zapa, picotas y barretas”, explicó Aragón.

Los fallecidos fueron identificados como Wilmer Rodrigo Condori, de 43 años, conductor del vehículo; Norma Nina, de 25 años; y Abel A. G. N., de 17 años. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue tras el levantamiento legal correspondiente.

El subdirector señaló que, según los primeros indicios, el accidente podría haberse producido por una falla en los frenos en esta vía de pendiente prolongada. “Existen reportes anteriores sobre fallas similares, y esta hipótesis será confirmada mediante estudios técnicos posteriores. El conductor contaba con licencia de conducir categoría B, información que también será considerada en el informe final”, agregó.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas exactas del trágico hecho, mientras la comunidad de Melga llora la pérdida de tres de sus habitantes.

Mira la programación en Red Uno Play