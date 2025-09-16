TEMAS DE HOY:
Adriana autopsia Cristal Mayu Familia atropellada

Policial

Indagan identidad de los tres fallecidos en accidente en Melga; presumen que eran una familia

Las víctimas serían el conductor, una mujer y un menor de edad; quienes, de acuerdo con las primeras hipótesis, formaban parte de una misma familia.

Ligia Portillo

16/09/2025 9:54

Indagan identidad de los tres fallecidos en accidente en Melga; presumen que eran una familia. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una verdadera tragedia enlutó este lunes la carretera Cochabamba–Santa Cruz, a la altura de la localidad de Melga, donde un camión de alto tonelaje perdió el control, se volcó y terminó envuelto en llamas, dejando como saldo tres personas fallecidas, según los reportes preliminares.

Las víctimas serían el conductor, una mujer y un menor de edad, quienes, de acuerdo con las primeras hipótesis, formaban parte de una misma familia. Todos murieron calcinados al quedar atrapados dentro de la cabina, mientras el fuego consumía por completo el vehículo.

Testigos relataron que el camión habría sufrido una falla mecánica en los frenos, lo que provocó que avanzara descontroladamente hasta chocar violentamente contra una peña.

 

“Hemos llegado a los 25 minutos y el fuego era tremendo. No se podía hacer nada. No llegaban los bomberos y el camión se quemó por completo”, contó conmovido uno de los primeros vecinos en llegar al lugar.

Las imágenes registradas por pobladores y conductores muestran la magnitud del incendio y el desesperado intento de algunos por sofocar las llamas con agua improvisada, aunque todo fue en vano.

Finalmente, bomberos de la Policía lograron enfriar la zona y retirar los cuerpos calcinados de entre los fierros retorcidos. La carretera permaneció bloqueada durante horas, mientras una larga fila de vehículos esperaba el retiro del camión siniestrado.

Las autoridades aún investigan las causas del accidente y trabajan en la identificación oficial de las víctimas, que habrían perdido la vida en cuestión de minutos, en un hecho que ha conmocionado a toda la región.

 

