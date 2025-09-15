¡Cochabamba celebró su aniversario con cuatro nuevos cochabambinitos!

El 14 de septiembre, día en que Cochabamba conmemoró su aniversario, la vida también tuvo su propio festejo en el Hospital Materno Germán Urquidi, cuatro bebés varones llegaron al mundo para llenar de alegría a sus familias y a la ciudad.

Según informó el personal médico del materno, tres de los nacimientos fueron por parto natural y uno mediante cesárea. Todos los pequeños guerreros cochabambinos se encuentran en perfectas condiciones de salud.

“En el turno de 24 horas del 14 de septiembre nacieron cuatro varoncitos, tres por parto normal y uno por cesárea. Todos están en óptimas condiciones”, señaló el ginecólogo Luis Choque, quien estuvo presente en la jornada llena de emociones.

En medio de la celebración por el aniversario de Cochabamba, estos cuatro nuevos ciudadanos llegaron para recordar que la vida siempre ofrece motivos para sonreír y soñar con un futuro lleno de esperanza.

Mira la programación en Red Uno Play