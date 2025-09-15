TEMAS DE HOY:
cadáver en río Chaquimayu tragedia en Melga Atropello

36ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Cochabamba celebró su aniversario con cuatro nuevos cochabambinitos!

En medio de la celebración por el aniversario de Cochabamba, estos cuatro nuevos ciudadanos llegaron.

Ligia Portillo

15/09/2025 13:41

¡Cochabamba celebró su aniversario con cuatro nuevos cochabambinitos! Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El 14 de septiembre, día en que Cochabamba conmemoró su aniversario, la vida también tuvo su propio festejo en el Hospital Materno Germán Urquidi, cuatro bebés varones llegaron al mundo para llenar de alegría a sus familias y a la ciudad.

Según informó el personal médico del materno, tres de los nacimientos fueron por parto natural y uno mediante cesárea. Todos los pequeños guerreros cochabambinos se encuentran en perfectas condiciones de salud.

“En el turno de 24 horas del 14 de septiembre nacieron cuatro varoncitos, tres por parto normal y uno por cesárea. Todos están en óptimas condiciones”, señaló el ginecólogo Luis Choque, quien estuvo presente en la jornada llena de emociones.

En medio de la celebración por el aniversario de Cochabamba, estos cuatro nuevos ciudadanos llegaron para recordar que la vida siempre ofrece motivos para sonreír y soñar con un futuro lleno de esperanza.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD