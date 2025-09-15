VIDEO: ¡Ayúdanos a casarnos! Pareja vende camarones para costear su boda

El amor y la creatividad se unieron en las calles de Guayaquil (Ecuador) y, como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en hacer de las suyas. Alejandro Ortiz y su novia se convirtieron en tendencia después de compartir un video en TikTok en el que se les ve vendiendo camarones en plena calle con un único objetivo, reunir el dinero necesario para su boda.

El clip, cargado de humor y ternura, muestra a la novia recreando un diálogo del famoso personaje Bob Esponja, mientras su novio exhibe orgulloso una bolsa de camarones. En la toma final, ambos aparecen juntos, con carteles colgados al cuello anunciando su emprendimiento improvisado, una escena que rápidamente conquistó los corazones de los internautas.

Publicados en la cuenta de TikTok de Ortiz, los tres videos superaron las 400.000 reproducciones. El segundo clip, donde la pareja baila con los carteles para atraer clientes, se convirtió en el más viral, alcanzando más de 343.000 visualizaciones.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar: entre risas, consejos y mensajes de apoyo, muchos compartieron experiencias similares, recordando que ellos mismos habían vendido flores u otros productos para costear su boda. Algunos ofrecieron incluso ayuda concreta: desde servicios de catering hasta la donación de pasteles.

"Ánimos... mi esposa y yo vendimos flores para casarnos y nos resultó... Dios los bendiga muchísimo", comentaba un usuario. Otro añadía: "Nosotros te ponemos el pastel de tus sueños, sólo danos los detalles y hagamos la magia".

Conmovidos por la ola de cariño, Ortiz y su pareja publicaron un cuarto video desde su hogar, agradeciendo a todos los que los apoyaron: "Queremos agradecerles de corazón a todas las personas que nos han apoyado para pagar nuestra boda”, expresó Alejandro. Su novia añadió: “No estamos pidiendo nada, solo agradecemos su apoyo, las felicitaciones que nos dan en la calle y los mensajes de bendiciones”.

Entre camarones y carteles, esta joven pareja demostró que con ingenio, humor y amor, los sueños se pueden alcanzar, y que en el mundo digital, una buena historia puede tocar miles de corazones.

