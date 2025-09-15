Incendio en la zona sur de Cochabamba movilizó a bomberos en la madrugada

En horas de la madrugada, un incendio de proporciones alarmó a vecinos de la avenida Nacional y calle Manuela Rodríguez, en la zona sur de Cochabamba. El siniestro se registró en el interior de un domicilio, generando una intensa movilización de los bomberos de la Policía, quienes acudieron con tres carros cisterna para sofocar las llamas.

Tras varios minutos de arduo trabajo, el fuego fue finalmente controlado, evitando que se expandiera a viviendas colindantes. A pesar de la magnitud del hecho, hasta el momento no se ha brindado un reporte oficial sobre las causas que originaron el incendio.

Incendio en la zona sur de Cochabamba moviliza a bomberos en la madrugada. Foto: Red Uno

El comandante de bomberos informó que recién durante la jornada de hoy se emitirá un parte oficial para esclarecer las circunstancias del suceso y evaluar si existen daños materiales o personas afectadas.

Los vecinos de la zona permanecen a la expectativa, preocupados por la posibilidad de que el siniestro haya tenido un origen eléctrico o accidental.

