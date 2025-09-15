TEMAS DE HOY:
Quince años de ensueño: Daira cumplió su sueño en medio de la lucha contra la leucemia

La iniciativa fue organizada por la fundación Pintando de Esperanza.

Ligia Portillo

15/09/2025 7:00

Quince años de ensueño: Daira cumplió su sueño en medio de la lucha contra la leucemia. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

En medio de la batalla más difícil de su vida, Daira, una adolescente de apenas 15 años de Santa Cruz que enfrenta la leucemia con una valentía admirable, vivió la noche que tanto soñó. Gracias a la solidaridad de decenas de corazones generosos, su anhelo de tener su fiesta quinceañera se hizo realidad.

Con un vestido deslumbrante, una gran sonrisa y rodeada de su familia, amigos y seres queridos, Daira bailó el vals que tanto había imaginado. Hubo cena, música, baile, show en vivo e incluso la tradicional "hora loca". Nada faltó en esta celebración que, por unas horas, logró que la enfermedad quedara en segundo plano para darle paso a la ilusión y la felicidad.

Quince años de ensueño: Daira cumplió su sueño en medio de la lucha contra la leucemia. Foto: Red Uno

La iniciativa fue organizada por la fundación Pintando de Esperanza, que desde hace casi cinco años acompaña a niños en hospitales, brindándoles apoyo emocional, recreación y momentos de alegría. “Es la primera vez que hacemos un quinceañero solidario y esperamos que sea la primera de muchas celebraciones así. Ver la sonrisa de Daira y la emoción de su familia no tiene precio”, expresó una de las voluntarias conmovida.

La madre de Daira, entre lágrimas de emoción, agradeció a todos los que hicieron posible la celebración: “Han hecho una noche feliz para mi hija. Verla bailar, reír y disfrutar como cualquier quinceañera es un regalo que nunca vamos a olvidar”.

La historia de Daira es un recordatorio del poder de la solidaridad y de cómo, cuando las manos se unen, los sueños pueden hacerse realidad, incluso en medio de la adversidad.

 

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

