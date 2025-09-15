La jornada de este lunes comenzó con momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, cuando un incendio se desató en el interior de la terminal aérea, provocando una densa humareda que obligó a la evacuación inmediata de pasajeros y personal.

De acuerdo con el reporte preliminar, alrededor de las 5:30 de la mañana se detectó una gran cantidad de humo proveniente del cableado eléctrico de un restaurante ubicado en la planta baja del aeropuerto. En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a propagarse, generando alarma entre las personas que ya se encontraban en el lugar para abordar sus vuelos.

Incendio en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru genera alarma y evacuación de pasajeros. Foto: Red Uno

Efectivos de Bomberos y personal de la Policía intervinieron de manera rápida, logrando controlar el fuego y enfriar la zona para evitar una propagación mayor. Hasta el momento, no se han reportado heridos, aunque se presume que los daños materiales son de consideración.

La terminal aérea permanece bajo control, mientras los pasajeros esperan la autorización para retomar sus actividades. Las autoridades aeroportuarias aún no han brindado un informe oficial sobre las causas exactas del siniestro.

